Baden-Württemberg: So viele tote Radfahrer wie nie zuvor im Südwesten

Ein trauriger Rekord in Baden-Württemberg: 2025 starben so viele Radfahrer wie nie zuvor. Der ADAFC fordert mehr Anstrengungen von der Politik.
Im vergangenen Jahr hat es einen traurigen Rekord auf den Straßen in Baden-Württemberg gegeben: Es sind so viele Radfahrerinnen und Radfahrer ums Leben gekommen wie noch nie zuvor. Im Jahr 2025 sind demnach 60 Radler im Südwesten gestorben. „Mehr als eine Person pro Woche“, beklagt der Allgemeine Deutsche Fahrad-Club (ADFC). Besonders häufig endeten Unfälle tödlich, wenn Radler außerorts größere Straßen queren wollten. „60 getötete Menschen sind viel zu viel, und für Entwarnung bei den Unfallzahlen gibt es keinen Anlass,“ so Matthias Zimmermann, Vorsitzender des ADFC Baden-Württemberg.