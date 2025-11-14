Baden-Württemberg: So viele Menschen sind im Südwesten überschuldet

Krisen, steigende Preise und schwindende Reserven: Warum plötzlich auch gutverdienende Baden-Württemberger in die Schuldenfalle rutschen.
Die Überschuldung in Baden-Württemberg hat zugenommen: Laut dem neuen „Schuldneratlas“ der Wirtschaftsauskunftei Creditreform sind aktuell 640.000 Menschen ab 18 Jahren überschuldet – rund 20.000 mehr als im Vorjahr. Als überschuldet gilt, wer seinen finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nicht nachkommen kann. Der Südwesten weist mit 6,88 Prozent die zweitniedrigste Überschuldungsquote in Deutschland auf; die geringste Quote Bayern mit 6,05 Prozent.