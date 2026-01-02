Baden-Württemberg: So viele Glückspilze wie nie – einige Lotto-Millionäre im Jahr 2025

So viele Glückspilze wie nie – einige Lotto-Millionäre im Jahr 2025

1 In Baden-Württemberg gab es 2025 einige Lotto-Millionäre (Symbolbild). Foto: Tom Weller/dpa/Tom Weller

Glück gehabt! Noch nie zuvor gab es in Baden-Württemberg so viele Lotto-Millionäre wie im Jahr 2025.











In Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr so viele Lotto-Spieler wie noch nie einen Millionenbetrag gewonnen. Insgesamt durften sich inklusive der zwölf Gewinner der Silvestermillion 44 Glückspilze im Jahr 2025 über einen siebenstelligen Betrag freuen, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte. Neben den zwölf Millionengewinnen an Silvester war am 31. Dezember noch ein Glückspilz aus dem Kreis Rastatt dazugekommen, der mit sechs Richtigen im Lotto 6aus49 mehr als 1,4 Millionen Euro gewann.