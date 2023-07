So viel wird bei den Ministerien geflogen

1 Die Landesregierung will dienstliche Flugreisen nach eigenen Angaben „auf das notwendige Maß beschränken, aber nicht völlig unterbinden“. Foto: imago/Frank Sorge/Sabine Brose

Bis zum Jahr 2030 schon soll die Landesverwaltung aus Sicht der baden-württembergischen Regierung klimaneutral sein. Eine Baustelle: Die Dienstreisen. In welchen Ministerien wird am meisten geflogen? Und wie genau wird das kompensiert? Ein Überblick.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Prognosen zufolge dürfte der Flugverkehr in den kommenden Jahren weiter stark steigen – und damit auch dessen Einfluss auf die Erderwärmung. Die baden-württembergische Landesregierung aber hat sich vorgenommen, die Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu organisieren – und deshalb auch die Emissionen durch Flüge zu reduzieren. Man will der Vorbildfunktion beim Klimaschutz nachkommen, das ist das erklärte Ziel. Wie viel aber fliegen die Mitarbeitenden der Ministerien und Hochschulen im Südwesten? Und wie hat sich das in den vergangenen Jahren verändert? Antworten dazu im Überblick.