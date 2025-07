Baden-Württemberg: So hoch ist die Staugefahr am Wochenende

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind schon Schulferien und am Wochenende startet in Bremen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die schulfreie Zeit. Der ADAC Württemberg erwartet volle Autobahnen im ganzen Land, zumal auch Urlauber aus einigen Ländern Nordeuropas unterwegs sind. Zudem sind Kurzurlauber auf dem Weg in die Berge, an das Meer oder in den Süden.

Stauschwerpunkte in Baden-Württemberg sind laut Mitteilung folgende Strecken: die A5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel, die A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg, die A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte, die A8 Karlsruhe – Stuttgart – München und die A81 Heilbronn – Stuttgart.

Die größte Staugefahr besteht nach Darstellung des Automobilclubs am Freitag. „Die übliche Kombination aus Berufsverkehr und den zahlreichen Urlaubsreisenden sorgt für volle Autobahnen in Baden-Württemberg.“ Zwischen 12.00 und 18.00 Uhr dürfte die Staubelastung am größten sein. Ähnlich hoch sei das Verkehrsaufkommen am Samstagvormittag, wenn viele Familien in die Ferien starteten. Für Sonntag am Nachmittag werde deutlich weniger Verkehr erwartet.

Bayern starten als letzte in die Sommerferien

Um dem Chaos auf den Straßen zu entgehen, empfiehlt der ADAC den Start in die Ferien am Montag oder Dienstag. Hier werde weniger Verkehr erwartet. „Dennoch ist es ratsam, auch an diesen Tagen möglichst den Berufsverkehr zu vermeiden.“ Für eine gewisse Entlastung auf den Autobahnen sorgt das Sommerreise-Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Dieses gilt weiterhin an allen Samstagen zwischen 1. Juli und 31. August jeweils von 7.00 bis 20.00 Uhr.

Allgemein sollten Reisende versuchen, die heiße Tageszeit zwischen 12.00 und 15.00 Uhr zu vermeiden. Wer es sich zutraut, kann auch nachts fahren. Als letztes Bundesland startet wie immer Bayern in die Sommerferien, und zwar am 1. August. Bis zum 10. August sind für rund eine Woche alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in den großen Ferien, ehe es am 11. August wieder losgeht: Dann eröffnen die Kinder und Jugendlichen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen das Schuljahr 2025/26.