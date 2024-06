1 Knossi bei der FIFA World Cup Trophy in Berlin im vergangenen Jahr. Foto: IMAGO//Eventpress Radke

Der in Baden-Württemberg geborene Internet-Star teilt bei einer Veranstaltung Neuigkeiten aus seinem Beziehungsleben.











Entertainer Jens „Knossi“ Knossalla (37) hat seine Verlobung bekanntgegeben. „Sie hat „Ja“ gesagt“, verkündete der Internet-Promi in einem Video auf der Streaming-Plattform Twitch, das ihn bei einer Veranstaltung in Österreich zeigt. In dem Video hält seine Partnerin Lia Mitrou lächelnd ihre Hand in die Kamera und zeigt ihren Verlobungsring.