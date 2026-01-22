Baden-Württemberg: Schwerverletzte nach Frontalcrash auf Bundesstraße

1 Bei einem Überholvorgang auf einer Bundesstraße im Kreis Sigmaringen ist es zu einem Frontalcrash mit nach bisherigen Erkenntnissen vier Verletzten gekommen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein missglücktes Überholmanöver auf der Bundesstraße 311 führt zu einem Frontalzusammenstoß. Vier Menschen werden nach bisherigen Erkenntnissen verletzt, zwei davon schwer.











Bei einem Überholvorgang auf einer Bundesstraße bei Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist es zu einem Frontalcrash mit nach bisherigen Erkenntnissen vier Verletzten gekommen, darunter zwei Schwerverletzte. Ein 23-Jähriger habe einen Lastwagen überholt und sei dabei frontal in das entgegenkommende Auto einer 70-Jährigen gekracht, sagte ein Polizeisprecher.