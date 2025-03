Baden-Württemberg: Schulen sollen mehr tun gegen sexualisierte Gewalt

1 Schulen in Baden-Württemberg werden künftig ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt etablieren. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Schulen müssen Schutzräume sein - sind es aber längst nicht immer. Der Umgang mit sexualisierter Gewalt ist für Lehrer mit Unsicherheiten verbunden.











Link kopiert



Alle Schulen in Baden-Württemberg werden künftig ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt etablieren. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) und die Unabhängige Beauftragte des Bundes für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Claus, wollen am Dienstag (11.30 Uhr) ein neues Konzept vorstellen. Der Termin findet in einer Schule in Leonberg statt, die in dem Bereich als Vorbild dienen könne für andere Schulen, teilte das Ministerium mit.