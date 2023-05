1 Dicht beieinander in der Frühlingssonne: Es sind Szenen wie diese vom Stuttgarter Schlossplatz, die die Regierung Baden-Württembergs nach eigener Aussage bewogen haben, die Versammlungsfreiheit im Land weiter einzuschränken. Foto: Leif Piechowski/Leif-Hendrik Piechowski

Eine große Mehrheit reagiert vorbildlich auf die Corona-Krise. Und büßt nun mit für die Unvernunft einer Minderheit, die weiter dem Herdentrieb folgt. Zu horrenden Folgekosten, wie StN-Chefredakteur Christoph Reisinger in diesem Kommentar schreibt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart. - Das ist bitter. So viele Menschen im Land halten sich an das, was ihnen Vernunft, ärztlicher Rat oder behördliche Regeln angesichts der Verbreitung des Coronavirus auferlegen: Sie halten Abstand untereinander, sie verhalten sich diszipliniert. Und doch büßen sie nun mit weiteren Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit, ihrer Arbeit, ihrer Grundrechte. Für eine Minderheit, die es verbockt.