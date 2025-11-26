Schnee in Baden-Württemberg: Hier schneit es heute

In Baden-Württemberg sorgt polare Kaltluft für winterliche Bedingungen. Besonders in höheren Lagen kann es kräftig schneien.
Baden-Württemberg steht am Mittwoch erneut unter winterlichem Einfluss. Feuchte Luft polaren Ursprungs sorgt verbreitet für Niederschläge, die in höheren Lagen als Schnee fallen. Besonders oberhalb von 600 bis 800 Metern muss mit Neuschnee und glatten Straßen gerechnet werden. In den höchsten Schwarzwaldregionen sind sogar größere Schneemengen möglich. Nach einer kurzen Wetterberuhigung in der Nacht zum Donnerstag bleibt es kalt, örtlich neblig, und gebietsweise glatt.