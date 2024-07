Baden-Württemberg: Schleuse gerammt: Anklage gegen mutmaßlich betrunkene Steuerfrau

1 Das Binnenschiff war gegen das geschlossene Tor einer der beiden Kammern der Schleuse in Iffezheim gefahren. Foto: IMAGO/Einsatz-Report24/IMAGO/Einsatz-Report24

Achteinhalb Monate nachdem ein Schiff eine Rheinschleuse in Baden-Württemberg rammte, hat die Staatsanwaltschaft Offenburg Anklage gegen die Steuerfrau erhoben. Der 50-Jährigen wird fahrlässige Gefährdung des Schiffsverkehrs vorgeworfen, wie die Anklagebehörde am Mittwoch mitteilte. Das niederländische Binnenschiff war im November auf dem Weg von der Schweiz nach Karlsruhe gegen das geschlossene Tor einer der beiden Kammern der Schleuse in Iffezheim gefahren.