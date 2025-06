1 In der kommenden Woche wird das Wetter in Baden-Württemberg unbeständig. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa/Thomas Warnack

Nach den Unwettern am Wochenende müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auch in der kommenden Woche auf viel Regen und Gewitter einstellen. Das Wetter bleibe unbeständig, so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zwischendurch kann gelegentlich kurz die Sonne scheinen.