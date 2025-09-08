Baden-Württemberg: Scharfe Kritik für Schoppers Vorstoß zum neuen G9

Die Gymnasien sollen weniger Schüler aussieben – mit der Forderung hat Kultusministerin Schopper viel Kritik auf sich gezogen. Hier der Überblick.
Unterschiedliche Reaktionen hat Kultusministerin Theresa Schopper für ihren Vorstoß geerntet, wonach die neuen neunjährigen Gymnasien weniger aussieben und einen höheren Anteil der Schüler durchs Abitur bringen sollen. Die Förderung leistungsstarker Schüler dagegen hat die Grünen-Politikerin in einem Interview mit unserer Redaktion allen Schularten gemeinsam als Aufgabe zugewiesen.