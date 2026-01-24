Baden-Württemberg: Regionalbanken zahlen oft nur Mini-Zinsen aufs Tagesgeld

Wer sein Tagesgeld bei Sparkassen oder Volksbanken im Südwesten hat, verzichtet oft auf bares Geld. Mehr als ein Drittel der Institute zahlt darauf kaum keine Zinsen.
Ein großer Teil der Regionalbanken im Südwesten zahlt auf Tagesgeldkonten nur niedrige Zinsen. Wie aus einer aktuellen Auswertung des Vergleichsportals Verivox hervorgeht, bieten 40 Prozent der Sparkassen im Land sowie 34 Prozent der regionalen Genossenschaftsbanken lediglich Zinsen zwischen 0 und 0,25 Prozent. Überregional tätige Geldhäuser zahlen im Schnitt 1,28 Prozent – und damit mehr als dreimal so viel wie die Institute im Land.