Baden-Württemberg: Regenwolken und Gewitter – Wetter bleibt unbeständig

Von einem sonnigen Spätsommer - wie noch vor einigen Tagen - fehlt jede Spur. Menschen im Südwesten müssen sich laut DWD auf Nässe, Wind und kühlere Temperaturen einstellen.

Es sind noch Sommerferien in Baden-Württemberg – doch das nasse und unbeständige Wetter lädt kaum zum Radeln oder zu Ausflügen ein. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge soll es heute insbesondere am Vormittag regnen. „Im Laufe des Nachmittags sind dann auch einmal Regenpausen möglich“, sagte Meteorologe Marco Puckert vom DWD.

Am Morgen ist demnach auch mit heftigen Gewittern im Norden des Landes zu rechnen. Dabei seien Regenfälle mit 20 bis 35 Litern pro Quadratmeter binnen sechs Stunden möglich. Im südlichen Schwarzwald könne es zu Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter kommen.

Es wird kühler

Tagsüber erwartet der DWD Höchstwerte von 18 bis 23 Grad. „Es wird etwas kühler“, sagte Puckert. Bei Gewittern und im Schwarzwald kann der Wind laut Vorhersage gebietsweise stark bis stürmisch wehen. Dies betrifft vor allem die Gipfel im Schwarzwald.

In der Nacht zum Freitag werden zunächst weiterer Regen und einzelne Gewitter erwartet. Am Freitag bleibt es dann der Vorhersage zufolge wolkig und unbeständig. Die Temperaturen steigen auf maximal 23 Grad. Zum Wochenende wird demnach kein grundlegender Wetterwechsel erwartet.

Erst am Mittwoch waren starke Gewitter mit Starkregen über Teile Baden-Württembergs gezogen. Stellenweise hagelte auch es. Schwerpunktmäßig betroffen waren laut einem DWD-Experten die Kreise Tuttlingen, Zollernalbkreis, Sigmaringen, Tübingen, Reutlingen und Biberach.