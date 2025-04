Baden-Württemberg: Regen nur Tropfen auf den heißen Stein

1 Ein Mann mit Regenschirm geht durch die Stadt (Symbolfoto). Foto: dpa/Markus Lenhardt

Die neue Woche bringt wiederkehrenden Regen nach Baden-Württemberg. Die Trockenheit kann dadurch aber nicht ausgeglichen werden.











Diese Woche erwartet die Menschen in Baden-Württemberg immer wieder Regen. Der meiste Niederschlag - 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter - werde voraussichtlich im Südwesten fallen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Mit 5 bis 10 Liter pro Quadratmeter sei im äußersten Osten am wenigsten Regen zu erwarten. In den anderen Regionen könne man mit 10 bis 20 Litern pro Quadratmeter rechnen.