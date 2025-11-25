Baden-Württemberg: Razzia wegen Verdachts auf Verbreitung von Kinderpornografie

180 Ermittler sind am Vormittag im Einsatz und durchsuchen Räume im Raum Reutlingen. Die Polizei erhofft sich von der Aktion einen Schlag gegen die Verbreitung von Kinderpornografie.
In einer Großaktion sind Ermittler der Polizei gegen die Verbreitung von Kinderpornografie vorgegangen. Die Durchsuchungen fanden im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen statt, wie ein Sprecher sagte. Durchsucht wurden demnach Räume in den Landkreisen Esslingen, Tübingen, Reutlingen und im Zollernalbkreis.