Polizeiaktion in Baden-Württemberg: Razzia wegen Verbreitung islamistischer Propaganda – 14-Jähriger verdächtigt

Mit einer Aktion geht die Polizei gegen radikal-islamistische Inhalte im Netz vor. Auch in Baden-Württemberg – betroffen sind vor allem junge Männer, darunter ein 14-Jähriger.
Bei einer bundesweiten Razzia wegen Verbreitung islamistischer Propaganda im Internet ist die Polizei auch in Baden-Württemberg gegen Verdächtige vorgegangen. In den frühen Morgenstunden durchsuchten Polizeikräfte die Wohnungen von drei jungen Männern, darunter einem 14-Jährigen, die im Internet Beiträge mit mutmaßlich radikal-islamistischer Propaganda veröffentlichten, wie das Landeskriminalamt in Stuttgart mitteilte.