Baden-Württemberg: Radfahrer wird von Zug erfasst und stirbt auf Bahnübergang

1 Ein 42-Jähriger ist am Samstag an einem Bahnübergang Willstätt-Legelshurst ums Leben gekommen (Symbolbild). Foto: IMAGO/W2Art/IMAGO/Thorsten Wagner

An einer bereits geschlossenen Halbschranke im Ortenaukreis bleibt ein Radfahrer hängen und stürzt ins Gleisbett. Der einfahrende Zug kann nicht mehr rechtzeitig stoppen.











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Ein Radfahrer ist beim Überqueren eines Bahnübergangs nahe der französischen Grenze im Ortenaukreis in das Gleisbett gefallen und gestorben. Der 42-Jährige wollte am Samstagabend an der bereits geschlossenen Halbschranke in Willstätt-Legelshurst vorbeifahren und blieb dabei mit einem Arm hängen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fiel er daraufhin auf die Gleise, als gerade ein Zug mit 62 Fahrgästen einfuhr.