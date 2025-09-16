Baden-Württemberg: Prozess um in Waschmaschine getötetes Baby gestartet

Ein kaum vorstellbarer Fall vor Gericht: Eine 35-Jährige soll ihr Neugeborenes heimlich in die Waschmaschine gelegt haben. Als ihr Partner das Gerät einschaltet, stirbt das Kind. Die Frau redet nun.
Hechingen - Eine Frau soll ihr neugeborenes Baby heimlich in die Waschmaschine gelegt und damit getötet haben. Jetzt muss sich die 35-Jährige wegen Totschlags vor dem Landgericht Hechingen in Baden-Württemberg verantworten. Zu Prozessbeginn am Dienstag sagte die gelernte Altenpflegerin: "Ich wusste nicht, dass ich schwanger bin." Sie habe aus Angst und Schock so gehandelt.