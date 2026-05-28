Baden-Württemberg: Protesttag an Kliniken – mit Auswirkungen für Patienten?

Mit Einsparungen unter anderem bei den Krankenhäusern will die Bundesregierung die Finanzen der Krankenkassen stabilisieren. Kliniken und deren Mitarbeiter wollen das nicht hinnehmen.
Mit einem Protesttag wollen sich mehrere Kliniken in Baden-Württemberg gegen das geplante Sparpaket im Gesundheitswesen wehren. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind am Donnerstag Versammlungen und Kundgebungen an Krankenhäusern in unter anderem Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe und Emmendingen geplant. Auch die Zentren für Psychiatrie in Wiesloch und Weinsberg beteiligen sich an der Aktion. Vielerorts wird der Protest laut Verdi von den Beschäftigten und den Arbeitgebern gemeinsam getragen.