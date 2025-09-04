Baden-Württemberg: Polizisten bekommen Uniform mit mehr Schutz gegen Messer

Immer wieder werden Polizisten im Einsatz mit Messern bedroht und angegriffen. Sie sollen künftig mit neuen Uniformen besser geschützt werden. Dafür laufen bereits Tests.
Die Beamtinnen und Beamten der Polizei in Baden-Württemberg sollen Uniformen bekommen, die sie besser gegen Angriffe mit Messern schützen. „Es wird eine neue Uniform geben und diese neue Uniform wird schnitthemmende Elemente beinhalten“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) dem Südwestrundfunk. Einer Sprecherin des Innenministeriums zufolge soll es bei der neuen Uniform deutlich schwerer sein, diese mit einem Messer durchzustechen - allerdings nicht unmöglich.