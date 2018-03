Baden-Württemberg Polizist klettert über Zaun und verletzt sich schwer

Von dpa/pj 05. März 2018 - 19:08 Uhr

Der Mann schwebt laut Aussage eines Polizeisprechers nicht in Lebensgefahr. Foto: dpa

Ein Polizist hat sich beim Klettern über einen Zaun so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Durmersheim - Ein Polizeibeamter hat sich schwer verletzt, als er mehrere Jugendliche in einem Schwimmbad zur Rede stellen wollte. Sie befanden sich unerlaubterweise in dem Bad in Durmersheim (Kreis Rastatt), wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der Beamte über einen Zaun kletterte, verletzte er sich so schwer, dass ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik bringen musste. Den Ermittlungen zufolge führte keine Fremdeinwirkung zu der Verletzung.

Weitere Einzelheiten zum Vorfall wollte das zuständige Polizeipräsidium Offenburg auf Nachfrage nicht herausgeben. Laut Aussage eines Polizeisprechers schwebe der Beamte aber nicht in Lebensgefahr. Die Jugendlichen waren der Polizei am Sonntag kurz nach 17 Uhr gemeldet worden.