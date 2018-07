Baden-Württemberg Polizei stoppt frisch getrautes Paar auf Hochzeitsreise

Von red/dpa/lsw 18. Juli 2018 - 19:32 Uhr

Wohin die Reise anschließend ging, ist der Polizei nicht bekannt (Symbolbild). Foto: dpa

Für ein frisch vermähltes Ehepaar haben die Flitterwochen geendet, bevor sie richtig begonnen hatten. Das Paar war auf dem Weg nach Venedig in eine Polizeikontrolle geraten.

Langenau - Die Hochzeitsreise eines frisch getrauten Paares hat bei Langenau (Alb-Donau-Kreis) auf der Autobahn 7 ein jähes Ende in einer Polizeikontrolle genommen - eigentlich wollten die Eheleute nach Venedig.

Wie die Polizei am Mittwoch in Ulm mitteilte, war das Paar mit einem Auto samt Wohnwagen in Richtung Kempten unterwegs, als eine Polizeistreife es am Dienstagvormittag kontrollierte. Zwar war mit Auto und Wohnwagen alles in Ordnung, dem 29-Jährigen fehlte zum Fahren des Gespanns aber die passende Führerscheinklasse. Da auch seine Ehefrau den Beamten keinen passenden Führerschein vorlegen konnte, musste das Ehepaar seinen Anhänger zunächst stehenlassen. Wohin die Hochzeitsreise anschließend ging, ist nicht bekannt.