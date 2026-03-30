Baden-Württemberg: Polizei schließt Pyro als Brandursache in Kehl nicht aus

Warum brach das Feuer in der Kehler Großraum-Disco aus? Das ist noch völlig unklar. Aber die Polizei prüft nach mehreren Videos, ob Sprühfontänen den Brand verursacht haben könnten.
Nach dem Brand in einer Großraum-Disco in Kehl schließt die Polizei auch sprühende Partyfontänen als Brandursache nicht aus. Bislang sei der Auslöser völlig unklar, betonte ein Polizeisprecher. Aber es würden auch Videos geprüft, die aus der Nacht des Brandes stammen sollen und auf denen solche Fontänen zu sehen seien.