Baden-Württemberg: Polizei schießt auf Mann mit Axt und Messer

Im Rhein-Neckar-Kreis ruft ein Firmeninhaber die Polizei, weil ein Mann mit Axt und Messer auf dem Gelände randaliert. Die Beamten feuern einen Schuss ab, nachdem sie angegriffen worden sein sollen.











Am Samstagmittag ist es nach Behördenangaben in der Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen, bei dem ein 26-jähriger Mann verletzt wurde. Der Inhaber einer Firma habe demnach über Notruf die Polizei gerufen, weil ein Mann auf dem Gelände randaliert habe und mit einem Messer bewaffnet sei, das er dabei auch gegen sich selbst richten würde.