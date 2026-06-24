Baden-Württemberg: Polizei in Offenburg beendet Liebesspiel in Baggersee

1 Ein Pärchen hat in einem Baggersee in Offenburg für einen Polizeieinsatz gesorgt. Mehrere Badegäste fühlten sich durch ihr öffentliches Liebesspiel gestört (Symbolfoto). Foto: IMAGO/imagebroker

In Offenburg hat die Polizei ein Liebesspiel eines Pärchens in einem Baggersee beendet. Mehrere Badegäste hatten das Geschehen beobachtet und die Beamten alarmiert.











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Ein Liebesspiel eines Pärchens in einem Baggersee hat die Polizei im baden-württembergischen Offenburg beendet. Wie die örtlichen Beamten am Mittwoch mitteilten, spielte sich der Einsatz am Dienstagabend am Burgerwaldsee ab. Demnach beobachteten mehrere Badegäste das Paar, „das sich offenbar derart innig verbunden fühlte, dass es die Grenzen zwischen Zuneigung und öffentlicher Darbietung überschritt“.