Baden-Württemberg: Polizei evakuiert ICE in Ulm – Das war der Grund

In Ulm müssen Reisende am Dienstagabend einen ICE verlassen, der dann von Spezialkräften untersucht wurde. Nun ist klar, was der Auslöser für den Einsatz war.
Nach der Evakuierung eines ICE im Ulmer Hauptbahnhof ist klar, was die Räumung des Zuges und die Sperrung von Teilen des Bahnhofs ausgelöst hat. Einem Sprecher der Bundespolizei zufolge war ein Benzinkanister der Grund für den Einsatz. Aus dem in einer Tasche verpackten Gegenstand seien Benzindämpfe ausgetreten. Eine Gefahr sei davon aber nicht ausgegangen, so der Sprecher. Zuvor hatte der SWR berichtet.