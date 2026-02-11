Baden-Württemberg: Polizei durchsucht sechs Wohnungen wegen Kinderpornografie

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Die Polizei ermittelt gegen mehrere Menschen in Baden-Württemberg wegen des Verdachts des Besitzes, Erwerbs und der Verbreitung von Kinderpornografie.











Die Kriminalpolizei hat in den Landkreisen Calw, Freudenstadt und Enzkreis sechs Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf Verbreitung, Erwerb und Besitz von kinderpornografischen Inhalten vollstreckt. Mehrere der sechs Verdächtigten im Alter zwischen 17 und 62 Jahren wurden erkennungsdienstlich behandelt, wie ein Sprecher in Pforzheim mitteilte. Haftbefehle wurden keine vollstreckt. Alle Verdächtigen seien auf freiem Fuß.