Baden-Württemberg: Polizei darf auch im Südwesten Software von Palantir nutzen

Nach langem Streit erhält die Polizei nun rechtlich den Zugriff auf die Palantir-Software. Befürworter sprechen von einem Quantensprung - aber die Grünen bleiben skeptisch.
Die baden-württembergische Polizei darf bald mit der umstrittenen Software des US-Konzerns Palantir Verbrecher jagen. Der Landtag stimmte nach monatelangem Streit mit großer Mehrheit für eine entsprechende Änderung des Polizeigesetzes - 113 Abgeordnete stimmten dafür, 22 dagegen, einer enthielt sich. Ab dem zweiten Quartal 2026 sollen die Ermittler die Software technisch nutzen können.