Tanzen sie bald wieder über den Nachthimmel im Südwesten? Nordlichter, oder auch Polarlichter genannt, könnten wieder auftreten.
Weil die Sonne in den vergangenen Stunden wieder recht aktiv war, steigt aktuell die Chance auf Polarlichter - auch im Südwesten. Expertin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg rät daher: „Einfach mal schauen - aber nicht enttäuscht sein“, sollten die Polarlichter nicht sichtbar werden. Die bunten Himmelslichter können entstehen, wenn Massenauswürfe der Sonne, also riesige Wolken aus geladenen Teilchen, auf das Magnetfeld der Erde treffen.