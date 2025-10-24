Baden-Württemberg: Nudeln aus Italien stehen im Land der Spätzle hoch im Kurs

Nicht nur Spätzle haben es den Schwaben angetan, sondern auch Nudeln aus Italien. Das zeigen anlässlich des Weltnudeltags Zahlen des Statistischen Landesamts.
Jeder Baden-Württemberger hat im vergangenen Jahr rein rechnerisch 18,1 Kilogramm importierte Nudeln verbraucht. Das entspricht einer täglichen Menge von etwa 50 Gramm, wie das Statistische Landesamt am Freitag zum „Weltnudeltag“ (25. Oktober) mittelte. Insgesamt führte das Bundesland rund 204.200 Tonnen Teigwaren im Wert von 273,4 Millionen Euro ein.