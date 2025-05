Baden-Württemberg: Nora Welsch soll Landes-Behindertenbeauftragte werden

1 Auf Simone Fischer (im Bild) soll Nora Welsch folgen (Archivbild). Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die 32-Jährige folgt auf Simone Fischer, die jetzt als Abgeordnete im Bundestag sitzt. Welsch war zuvor Behindertenbeauftragte in Baden-Baden.











Die bisherige Behindertenbeauftragte der Stadt Baden-Baden, Nora Welsch, soll neue Landesbeauftragte für die Interessen von Menschen mit Behinderungen werden. Das kündigte die Landesregierung am Mittwoch in Stuttgart an. Die 32-Jährige tritt damit die Nachfolge von Simone Fischer an, die nach ihrer Wahl in den Bundestag ihr Amt als Landes-Behindertenbeauftragte niedergelegt hat, wie Sozialminister Manne Lucha (Grüne) sagte.