Baden-Württemberg: Neuer Volksantrag für G9 für alle Klassen gescheitert

Rund 27.000 Unterschriften reichten nicht: Der Volksantrag zu G9 für alle Klassen ist klar gescheitert. Die Initiatoren aus Baden-Württemberg wollen aber nicht aufgeben.
Ein Volksantrag einer Elterninitiative zum Abitur nach neun Jahren für alle Kinder an Gymnasien in Baden-Württemberg, die dies wünschen, ist gescheitert. Das notwendige Quorum von 40.000 Unterschriften wurde verfehlt, teilte die Initiative mit. Ziel der Eltern war, dass auch ältere Schülerinnen und Schüler am Gymnasium so bald wie möglich zwischen G8 und einem um ein Jahr gestreckten Bildungsgang wählen können. „Wir sind enttäuscht und auch traurig“, sagte Marita Raschke, eine der Initiatorinnen.