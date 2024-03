Baden-Württemberg: Netze BW will aus zwei Gasexplosionen lernen und nennt Ursachen

1 Netze BW kündigt nach zwei verheerenden Gasexplosionen Verbesserungen an. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Mal war es eine alte Leitung, mal eine falsch verlegte Leitung - der Netzbetreiber Netze BW nennt Ursachen für zwei verheerende Gasexplosionen. Und kündigt Verbesserungen an.











Nach zwei verheerenden Gasexplosionen binnen eines Jahres in Stuttgart wirbt der Netzbetreiber um Vertrauen in das Gasnetz und kündigt zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an. Die Netze BW betreibe das Netz streng nach den Regeln, investiere systematisch in die Erneuerung und habe die Zahl der Schäden in den vergangenen Jahren drastisch senken können, erklärte Geschäftsführer Christoph Müller im Verwaltungsausschuss des Stuttgarter Gemeinderats. Gleichwohl unterstrich er in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung: „Die Unglücke sind unter unserer Verantwortung passiert. Ich sehe es deshalb als unsere Verpflichtung an, aus diesen Unfällen zu lernen, damit wir den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Stuttgart das Vertrauen in ein sicheres Gasnetz zurückgeben können.“