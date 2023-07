1 Über die App „StromGedacht“ können Nutzer Appelle zum Stromsparen erhalten. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Verteilnetzbetreiber im Südwesten Transnet BW ruft die Haushalte für Dienstagmorgen von 6 bis 8 Uhr zum Stromsparen auf. Erneut führt hohes Windaufkommen im Norden Deutschlands zu dem Alarm.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Transnet BW ruft die Haushalte in Baden-Württemberg für den Dienstagmorgen von 6 bis 8 Uhr zum Stromsparen auf. Am Montagabend erschien zum ersten Mal in diesem Sommer wieder ein entsprechender Alarm auf der Handy-App des baden-württembergischen Übertragungsnetzbetreibers namens „StromGedacht“. Als Grund nennt Transnet BW ein hohes Windaufkommen im Norden Deutschlands und eine daraus resultierende hohe Auslastung der Stromleitungen Richtung Südwesten am Dienstagmorgen.