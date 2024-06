Baden-Württemberg: Nettokaltmiete im Südwesten 2022 bei durchschnittlich 8,13 Euro

1 Wohnblock in Stuttgart-Hallschlag. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Mieter im Südwesten mussten für Ihre Wohnungen und Häuser im Jahr 2022 etwas mehr bezahlen als Mieter im Bundesdurchschnitt.











Die Nettokaltmieten in Baden-Württemberg lagen im Jahr 2022 bei durchschnittlich 8,13 Euro pro Quadratmeter. Damit bewegten sie sich über dem bundesweiten Durchschnitt von 7,28 Euro, wie die vorläufigen Ergebnisse des Zensus 2022 zeigen. Die am Dienstag in Berlin vorgestellten Zahlen gehen zurück auf eine Befragung von Besitzern von Gebäuden und Wohnungen und beziehen sich nicht auf Angebotsmieten.