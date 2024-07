Baden-Württemberg: Nach Übergriffen: Mehr Zugpersonal erhält Bodycams

1 Zukünftig sollen mehr Zugbegleiter mit Bodycams ausgestattet werden, um Übergriffe zu vermeiden. Foto: dpa/Matthias Bein

Tätliche Angriffe auf Bahnmitarbeiter sind keine Seltenheit - deswegen tragen Zugbegleiter im Regionalverkehr teilweise schon Bodycams. In Zügen ist dies künftig häufiger der Fall.











Wegen anhaltender Gewalt gegen Bahnmitarbeiter stattet die Deutsche Bahn auch in Baden-Württemberg immer mehr Zugpersonal mit Bodycams aus. Seit Februar 2023 bereits tragen Bahn-Mitarbeiter Körperkameras auf der Schwarzwaldbahn (Karlsruhe–Konstanz) im Rahmen eines Pilotprojekts. Auch auf der Gäu- und Murrbahn wird in bestimmten Fällen laut Bahn aufgezeichnet. Weil die Bewertung dort positiv ausfiel, wird der Einsatz in weiteren Netzen der DB Regio in Baden-Württemberg noch in diesem Jahr folgen, in denen es bis lang keine Videoüberwachung in den Fahrzeugen gibt. Das teilte das Verkehrsministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der AfD-Fraktion mit.