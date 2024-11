Baden-Württemberg: Nach Tod von Luchsin Finja – zweites Weibchen ausgewildert

1 Mit Verena wurde ein zweites Luchs-Weibchen in Baden-Württemberg ausgewildert. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/David Ebener

Luchse sind in Baden-Württemberg sehr selten. Um für Nachwuchs zu sorgen, ist nun das zweite Weibchen ausgewildert worden. Nach dem Tod von Finja hoffen die Experten auf Verena.











Nach dem Tod des ersten Luchsweibchens Finja in Baden-Württemberg soll eine weitere Luchsin den Bestand der scheuen und seltenen Katze im Land aufbauen und sichern. Das etwa eineinhalbjährige Tier namens Verena sei im Nordschwarzwald ausgewildert worden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Stuttgart mit. Das Weibchen war demnach in einem eigens für die Auswilderung von Luchsen errichteten Gehege in Thüringen auf ein Leben in der Natur vorbereitet und beobachtet worden.