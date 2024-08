Baden-Württemberg: Nach nassem Saisonstart: Freibäder hoffen auf Spätsommer

1 Die Freibäder hoffen auf viel Sonne und mehr Badegäste (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Warnack

Bisher zeigte sich der Sommer selten von seiner schönen Seite, aber noch ist er nicht vorbei: Die Freibäder hoffen nun auf viel Sonne und mehr Badegäste.











Die Urlaubsgefühle in der Heimat haben in diesem Sommer zeitweise auf sich warten lassen. Statt Badespaß herrschte öfter mal Regenfrust. Das bekamen auch die Freibadetreiber ordentlich zu spüren. Die Zwischenbilanz in diesem Sommer fällt nämlich eher mäßig als gut aus. Die Besucherzahlen liegen deutlich unter dem üblichen Niveau, wie eine Umfrage ergab. Deshalb ruhe nun die Hoffnung auf dem Spätsommer. Die Freibadsaison endet für gewöhnlich im September.