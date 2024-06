1 Die Landesvorsitzenden der AfD Markus Frohnmaier und Emil Sänze am Montag nach der Europawahl. Foto: dpa/Marijan Murat

Nach der Europawahl formulieren AfD und FDP ihren Führungsanspruch. Wie reagiert die Regierungskoalition im Land?











Nach der Europawahl mehren sich die Stimmen, die den Führungsanspruch der Grünen im Land in Frage stellen. Die beiden AfD-Landeschefs forderten am Montag Neuwahlen in Bund und Land. Der Fraktionschef der FDP im Landtag, Hans-Ulrich Rülke hatte schon am Wahlabend die Verluste der Grünen in Baden-Württemberg mit den Worten kommentiert: „Das zeigt klar, dass die Uhr der Grünen im Ländle abgelaufen ist. Wir Liberale jedenfalls streben 2026 eine bürgerliche Landesregierung in Baden-Württemberg an.“