Schirm oder Sonnenbrille? Am besten beides. Denn in den kommenden Tagen dürfte es auch immer mal wieder regnen. Wie warm es gleichzeitig wird und wo am meisten los ist.
Auch nach der Gewitterfront am Sonntag sollte der Regenschirm griffbereit bleiben. Denn obwohl der meteorologische Sommer begonnen hat, stellt sich sommerliches Wetter im Südwesten zum Start in die neue Woche zunächst auch weiterhin nicht ein. Das Gewitterrisiko hat zwar in der Nacht abgenommen, aber spätestens am Dienstag sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wieder Gewitter wahrscheinlich.