Schirm oder Sonnenbrille? Am besten beides. Denn in den kommenden Tagen dürfte es auch immer mal wieder regnen. Wie warm es gleichzeitig wird und wo am meisten los ist.

Auch nach der Gewitterfront am Sonntag sollte der Regenschirm griffbereit bleiben. Denn obwohl der meteorologische Sommer begonnen hat, stellt sich sommerliches Wetter im Südwesten zum Start in die neue Woche zunächst auch weiterhin nicht ein. Das Gewitterrisiko hat zwar in der Nacht abgenommen, aber spätestens am Dienstag sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wieder Gewitter wahrscheinlich.

Zum Wochenstart rechnet der DWD bis zum Vormittag mit Starkregen im Bodenseeraum und vereinzelten Gewittern von der Schwäbischen Alb südostwärts am Nachmittag. Die Höchstwerte erreichen zwischen 20 Grad im höheren Bergland, mehr als 24 Grad im Raum Stuttgart und bis zu 26 Grad am Oberrhein. Es sind weiterhin viele Wolken am Himmel, auch wenn es trocken bleiben soll. Am Nachmittag steigt die Chance, die Sonne zu sehen. Der Wind weht dann mäßig bis frisch.

Gewitter kommen aus dem Westen

Wolken werden auch den Dienstag begleiten. Bis zum Mittag könnten laut DWD weitere einzelne Schauer aufkommen. Im Laufe des Nachmittags sind auch vom Westen her kommend Gewitter zum Teil mit Sturmböen, nachfolgend Regen möglich. Zuvor wird mit Höchstwerten zwischen 20 Grad auf der Zollernalb und 27 Grad am Rhein gerechnet.

Und so wird es bleiben: Auch am Mittwoch erwarten die Meteorologen Schauer und vor allem am Nachmittag einzelne Gewitter. Bei wechselnder Bewölkung wird es 16 bis 22 Grad warm, am wärmsten am Oberrhein.