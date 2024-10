Baden-Württemberg: Minister Strobl sichert jüdischen Menschen Schutz zu

1 Innenminister Thomas Strobl sagte, die Polizei im Land sei mit Blick auf den 7. Oktober 2024 wachsam. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Gewalt-Demos und Jubel für den Hamas-Angriff auf Israel sind für Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl beschämend, mehr antisemitische Straftaten seitdem erschreckend. Er ruft zum Schutz jüdischen Lebens auf.











Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat anlässlich des Jahrestages des terroristischen Angriffs auf Israel jüdischen Menschen im Land Schutz zugesichert. Deutschland habe eine besondere Verpflichtung. Es sei beschämend, wenn die Terrorangriffe öffentlich bejubelt werden und wenn Demonstrationen in Sachbeschädigungen und Gewalt enden. „Wir alle sind aufgerufen, freies jüdisches Leben bei uns zu schützen und antisemitisches Gedankengut zu bekämpfen – keiner soll, keiner darf wegschauen oder weghören“, so Strobl in einer Mitteilung.