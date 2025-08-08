Baden-Württemberg: Millionendiebstahl bei Geldtransportfirma: Verdächtiger in Griechenland gefasst

Fast drei Jahre nach dem Millionenraub bei einer Geldtransportfirma in Baden-Württemberg wurde ein flüchtiger Verdächtiger in Griechenland festgenommen. Vom Geld fehlt jede Spur.

Fast drei Jahre nach einem Millionendiebstahl bei einer Geldtransportfirma in Baden-Württemberg ist ein noch flüchtiger Verdächtiger in Griechenland gefasst worden. Der 31-Jährige sei im Juli von griechischen Polizisten bei einem Ausreiseversuch festgenommen und am Donnerstag nach Deutschland überstellt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Stuttgart am Freitag mit. Bei ihm soll es sich um einen Komplizen der bereits rechtskräftig verurteilten Diebin handeln.

Nach Ermittlerangaben arbeitete die inzwischen 44-jährige Haupttäterin bei dem Unternehmen und stahl im Oktober 2022 mehr als eine Million Euro. Sie stellte sich etwa drei Monate nach der Tat im Januar 2023 am Stuttgarter Flughafen den Behörden. Im März 2023 wurde zudem bereits ein erster Komplize festgenommen. Er ist ebenso wie die Frau inzwischen rechtskräftig verurteilt.

Der nun in Griechenland gefasste dritte Verdächtige wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht. Bei ihm handelt es sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft um einen serbischen Staatsangehörigen. Die Beute aus dem Diebstahl wurde bislang nicht gefunden. "Die Ermittlungen zum Verbleib des Geldes dauern an", teilten die Behörden am Freitag in Stuttgart mit.