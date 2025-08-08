Baden-Württemberg: Millionendiebstahl bei Geldtransportfirma: Verdächtiger in Griechenland gefasst

Fast drei Jahre nach dem Millionenraub bei einer Geldtransportfirma in Baden-Württemberg wurde ein flüchtiger Verdächtiger in Griechenland festgenommen. Vom Geld fehlt jede Spur.
Fast drei Jahre nach einem Millionendiebstahl bei einer Geldtransportfirma in Baden-Württemberg ist ein noch flüchtiger Verdächtiger in Griechenland gefasst worden. Der 31-Jährige sei im Juli von griechischen Polizisten bei einem Ausreiseversuch festgenommen und am Donnerstag nach Deutschland überstellt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Stuttgart am Freitag mit. Bei ihm soll es sich um einen Komplizen der bereits rechtskräftig verurteilten Diebin handeln.