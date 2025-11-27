Baden-Württemberg: Menschen im Südwesten spenden 2025 bisher weniger

Vor der Adventszeit legt der Spendenrat eine Zwischenbilanz der ersten neun Monate vor. Bei den Menschen im Südwesten sitzt das Geld nicht mehr so locker. Wie ist die Entwicklung?
Die Wirtschaftskrise hat deutliche Auswirkungen auf das Spendenverhalten der Menschen in Baden-Württemberg. Von Januar bis Ende September wurden rund 373,5 Millionen Euro gespendet - 32 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (546,1 Millionen Euro). Das geht aus einer Erhebung des Deutschen Spendenrats hervor. Die Höhe einer durchschnittlichen Spende in Baden-Württemberg ging von 38 auf 36 Euro zurück.