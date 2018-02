Baden-Württemberg Mehrere Verletzte nach Schlägereien bei Faschingsveranstaltungen

Die Polizei zählte diverse Schlägereien bei Fastnachtsveranstaltungen. Foto: dpa

In Baden-Württemberg hat es im Rahmen von Fastnachtsveranstaltungen mehrere Polizeieinsätze gegeben. Im Landkreis Esslingen kam ein 13-Jähriger mit einer Alkoholvergiftung in eine Kinderklinik.

Hockenheim - Bei Schlägereien am Rande von Fastnachtsveranstaltungen in Baden-Württemberg sind am Wochenende mehrere Menschen verletzt worden. In Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) zählte die Polizei nach dem 59. Faschingsumzug am Samstag nach diversen Auseinandersetzungen sieben Verletzte. Ob die Betroffenen in Krankenhäuser kamen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag nicht.

In Wernau (Landkreis Esslingen) kam ein 13-Jähriger am Samstagabend mit einer Alkoholvergiftung in eine Kinderklinik. Zudem rückten die Beamten wegen mehrerer Schlägereien mit Verletzten aus.

Am Rande einer Fasnetsfeier in Engstingen (Landkreis Reutlingen) versprühte ein betrunkener 21-Jähriger auf der Tanzfläche einer Disko Pfefferspray. Angeblich wollte er so seinem ein Jahr älteren Kumpel helfen, der mit einem Gast gestritten hatte. Drei Unbeteiligte erlitten Augen- und Atemwegsreizungen - ein 18-Jähriger kam in ein Krankenhaus.