1 Über Baden-Württemberg zogen am Wochenende teils starke Unwetter (Symbolbild). Foto: Bernd März/dpa/Bernd März

Gewitter ziehen über den Südwesten - und mit ihnen folgenschwere Blitze. Die haben in der Nacht auf Montag die Feuerwehrleute im Land gefordert.











Link kopiert



Nach Blitzeinschlägen haben in der Nacht auf Montag mehrere Gebäude in Baden-Württemberg in Flammen gestanden. In Lörrach war am späten Sonntagabend der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in Brand geraten. Die beiden Bewohner hatten das Gebäude noch vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen können, kamen aber vorsorglich ins Krankenhaus.