Baden-Württemberg: Mehr Unfälle am Freitag, den 13.?

Am Freitag, den 13. passieren laut Statistik durchschnittlich die meisten Verkehrsunfälle in Baden-Württemberg. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, kam es in den vergangenen dreizehn Jahren an diesen „Unglückstagen“ im Durchschnitt zu mehr Unfällen im Bundesland – auch im Vergleich zu normalen Freitagen, an denen es laut den Datenexperten im Vergleich zu den anderen Wochentagen häufiger kracht.