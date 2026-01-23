Immer wieder sind in Deutschland bestimmte Medikamente nur schwer lieferbar. CDU-Landeschef Manuel Hagel will das nicht hinnehmen und deswegen die heimische Produktion ankurbeln.
Vor allem in den Wintermonaten können bestimmte Medikamente hierzulande knapp werden. Dagegen will die CDU in Baden-Württemberg vorgehen. „Ziel ist es, dass insbesondere auch wieder mehr Arzneimittel bei uns im Land hergestellt werden – es ist schlicht inakzeptabel, wenn Eltern vergeblich nach Fiebersaft für ihre Kinder suchen“, sagte CDU-Landeschef Manuel Hagel der Deutschen Presse-Agentur. Medikamente wie Fiebersäfte, Antibiotika oder wichtige Wirkstoffe müssten dauerhaft verlässlich in Baden-Württemberg produziert werden und verfügbar sein, so Hagel.