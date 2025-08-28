Baden-Württemberg: Mehr Fälle von Kindesmissbrauch

Rulantica ist kein Einzelfall: Kinder im Südwesten sind zunehmend von sexuellem Missbrauch betroffen. Viele Taten bleiben unentdeckt.
Die Zahl der Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern in Baden-Württemberg steigt weiter. Das teilte das Innenministerium auf Nachfrage mit. „Bei den Fallzahlen des sexuellen Missbrauchs von Kindern zeichnet sich ein leichter Anstieg ab, während die Anzahl der Fälle von sexuellem Missbrauch von Jugendlichen bislang rückläufig ist“, so das Ministerium zur Entwicklung im Jahr 2025.